- “Forse, la mancata ratifica” del Mes “può essere un'occasione per far diventare questo strumento più efficace di come è oggi”. Ad affermarlo è stata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rispondendo alle domande dei giornalisti nel corso della conferenza stampa di fine anno. (Rin)