Parlamento: appello Cia per la pace, fermare violenze in Medio Oriente e Ucraina

- Intensificare gli sforzi diplomatici per un immediato cessate il fuoco umanitario nella Striscia di Gaza e avviare negoziati credibili e durevoli per mettere fine all'orrore causato dalla guerra, in Medio Oriente come in Ucraina. È l'appello del presidente nazionale di Cia-Agricoltori italiani, Cristiano Fini, che chiede un maggiore impegno per la pace al Parlamento italiano e a tutta la comunità internazionale. "Cominciamo il nuovo anno dicendo basta a questa escalation di violenza. La logica delle armi porta soltanto morte, distruzione, sofferenze e massacri, colpendo indiscriminatamente le popolazioni civili, soprattutto bambini, donne, anziani - sottolinea Fini - senza contare gli effetti devastanti dei conflitti sull'economia globale". Ecco perché ora "capi di Stato, istituzioni, organizzazioni internazionali devono fare fronte comune per far finire queste tragedie disumane -evidenzia il presidente di Cia -. La politica e la diplomazia tornino a essere i soli mezzi per la risoluzione delle controversie internazionali e la costruzione di concreti percorsi di pace a garanzia di diritti umani e democrazia". (Rin)