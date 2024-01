Ruanda: autorità sanitarie richiamano lotti di compresse antifungine dal Kenya per motivi di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie del Ruanda hanno richiamato lotti di compresse antifungine dal Kenya per motivi di sicurezza. In una dichiarazione, l'Autorità ruandese per gli alimenti e i farmaci (Rfda) ha incaricato gli importatori di restituire tutti i lotti di compresse di fluconazolo da 200 milligrammi prodotte da un’azienda keniota, ordinando a tutti i rivenditori e alle strutture sanitarie di interrompere la distribuzione dei farmaci e di restituirli ai fornitori. Ciò fa seguito a una precedente notifica da parte dell'autorità che aveva allertato il produttore keniota dopo che quattro lotti sfusi di compresse rosa di fluconazolo importati nel Paese avevano presentato una colorazione bianca dopo un breve periodo di conservazione. L'agenzia ha affermato che alcuni lotti di compresse incriminati sono entrati nel mercato ruandese. Le autorità del Ruanda hanno affermato che indagheranno per accertare gli effetti avversi che il farmaco ha avuto sui cittadini ruandesi. Sul caso le autorità keniote non si sono ancora espresse né hanno fatto sapere se il farmaco, usato per trattare le infezioni da funghi o lieviti, sarà ritirato dal mercato locale. (Res)