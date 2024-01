India: leader Aap accusa Bjp, “vuole arrestarmi e impedirmi di fare campagna elettorale”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arvind Kejriwal, leader del Partito dell’uomo comune (Aap) e capo del governo di Nuova Delhi, ha pubblicato oggi un videomessaggio in cui accusa il Partito del popolo indiano (Bjp), alla guida del governo centrale, di volere il suo arresto per impedirgli di partecipare alle prossime elezioni politiche. Kejriwal è stato convocato ieri per la terza volta dall’Enforcement Directorate (Ed), agenzia investigativa del ministero delle Finanze, per essere interrogato su presunte irregolarità in materia di accise sugli alcolici, interrogatorio al quale non si è presentato. A questo proposito Kejriwal ha spiegato di averlo fatto su consiglio dei suoi legali, che ritengono la convocazione illegale e che hanno inviato i loro rilievi all’Ed. Nel video Kejriwal ha ricordato che l’indagine va avanti da due anni e che “le agenzie non hanno trovato una sola rupia”. “La verità è che non c’è stata corruzione”, ha affermato. “Molti dirigenti dell’Aap sono stati falsamente implicati in questo contesto e stanno languendo in prigione mentre non ci sono prove contro di loro. Adesso il Bjp vuole arrestarmi. La mia più grande forza è la mia onestà. Vogliono diffamarmi, danneggiare la mia immagine con false accuse”, ha proseguito.“Vogliono solo impedirmi di fare campagna elettorale per le elezioni della Camera del popolo”, la camera bassa del parlamento, ha aggiunto. (segue) (Inn)