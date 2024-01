India: leader Aap accusa Bjp, “vuole arrestarmi e impedirmi di fare campagna elettorale” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le indagini vedono impegnato, oltre all’Ed, l’Ufficio centrale di investigazione (Cbi) e coinvolgono diversi esponenti di spicco dell’Aap. Il 28 febbraio dell’anno scorso Manish Sisodia, vicecapo del governo del Territorio della capitale, fu arrestato e si dimise dal suo incarico: un duro colpo per l’esecutivo di Kejriwal, in cui era titolare di 18 portafogli su 33. Sisodia è tuttora in custodia preventiva in carcere. Resta in custodia, ma al momento (fino all’8 gennaio) libero su cauzione, anche un altro ex ministro di Kejriwal, Satyendra Kumar Jain, arrestato insieme a Sisodia. A ottobre, inoltre, è stato arrestato per presunto riciclaggio di denaro, sempre connesso alle accise sugli alcolici, Sanjay Singh, membro del Consiglio degli Stati, la camera alta. L’Aap attribuisce motivazioni politiche alle inchieste, condotte da agenzie governative. Il partito è tra gli otto che la scorsa primavera hanno scritto una lettera aperta al primo ministro, Narendra Modi, per lamentare un “uso improprio delle agenzie centrali contro i membri dell’opposizione”. (Inn)