Concorrenza: Istituto Friedman, bene Mattarella, è tempo di liberalizzazioni, Argentina sia modello

- "Ha fatto bene il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a richiamare il governo e il Parlamento, al rispetto della libera concorrenza. È inaccettabile che, ancora una volta, lo Stato regoli l’economia in maniera invasiva, danneggiando il libero mercato, negando ai privati una vera libera concorrenza e difendendo gli ingiusti privilegi di piccole corporazioni che non contribuiscono allo sviluppo economico del Paese, ma lo tengono ancorato al passato e a uno schema totalmente contro il merito, fatto di concessioni, licenze e regolette a loro funzionali". Lo afferma in una nota Alessandro Bertoldi, direttore esecutivo dell’Istituto Milton Friedman Institute. "L’Argentina del presidente Milei ci sta insegnando come, soltanto le liberalizzazioni e la promozione delle libertà individuali ed economiche, possano rilanciare una nazione in crisi", conclude. (Com)