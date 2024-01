Caso Pozzolo: Paita (Iv), da Meloni mi aspetto condanna netta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulla vicenda Pozzolo da Giorgia Meloni mi aspetto una condanna netta rispetto a tutto quello che è accaduto. La premier non potrà fare il solito vittimismo, prendendosela con l'Europa o l'opposizione. È un fatto gravissimo, sul quale ci sono ancora punti da chiarire, reticenze, interrogativi. E che più di tutto denota l'inadeguatezza comportamentale di questa classe di governo e in particolare di Fratelli d'Italia". Lo ha detto a "Radio anch'io" su Rai Radio1 la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia viva. "Per il resto, dalla conferenza stampa di Meloni mi aspetto poco. Tutto lo schema di gioco della premier - aggiunge Paita - l'abbiamo visto con la legge di bilancio, che è stata davvero poca cosa. C'è stato qualche aumento di tasse, anche sulla casa, e una totale assenza di una strategia sulla crescita. Pochissimi investimenti, un forte rallentamento della capacità realizzativa del Pnrr e la mancanza di riforme". (Rin)