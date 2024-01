Gaza: Usa respingono denuncia di genocidio presentata dal Sudafrica, "accuse prive di fondamento"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti non appoggiano la decisione del Sudafrica di denunciare Israele alla Corte internazionale di giustizia (Icj) per aver commesso un “genocidio” nella Striscia di Gaza. Lo ha affermato il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller, nel corso del suo briefing della scorsa notte. "Per quanto riguarda gli Stati Uniti, non stiamo assistendo ad alcun atto che costituisca un genocidio, ma sono in corso operazioni militari che mettono a rischio il popolo palestinese", ha precisato Miller. Anche il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, ha dichiarato ieri che gli Stati Uniti considerano il caso "privo di merito, controproducente e completamente privo di qualsiasi base di fatto". Israele ha respinto ieri "con disgusto" le accuse di genocidio avanzate dal Sudafrica, definendole "infondate" e "diffamazione del sangue" e parlando di "cospirazione sanguinaria" portata avanti dal Sudafrica. “L’argomentazione del Sudafrica manca di base fattuale e giuridica e costituisce uno sfruttamento a buon mercato della Corte internazionale di giustizia”, si legge in una nota del ministero degli Esteri di Tel Aviv, che accusa inoltre Pretoria di collaborare “con un'organizzazione terroristica che chiede la distruzione dello Stato di Israele”, facendo riferimento al movimento islamista palestinese Hamas. La dichiarazione invita quindi la Icj e tutta la comunità internazionale a “respingere le accuse del Sudafrica”. Allo stesso modo, l’Israel Broadcasting Authority - l’ente radiotelevisivo pubblico dello Stato di Israele - ha citato l'ambasciatore israeliano presso le Nazioni Unite, Gilad Erdan, sostenendo che la presentazione di una denuncia da parte del Sudafrica alla Icj è stata una "cospirazione sanguinosa e (prova della) cooperazione con un'organizzazione terroristica". Per protestare contro la guerra avviata contro Gaza, il 21 novembre scorso il Sudafrica ha sospeso le sue relazioni con Israele, dopo aver convocato il suo ambasciatore nei territori occupati per consultazioni sull'argomento.(Res)