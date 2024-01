Messico: liberati i 32 migranti sequestrati a fine dicembre mentre viaggiavano sul bus diretto negli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Messico hanno liberato i 32 migranti sequestrati a fine dicembre mentre viaggiavano a bordo di un autobus diretto alla frontiera nord-orientale con gli Stati Uniti. "Grazie alla efficace collaborazione tra il governo federale e il governo dello Stato di Taumalipas, si rende noto che dopo le visite mediche e l'identificazione, il totale di migranti liberati è di 32 persone, i 31 denunciati il 30 dicembre e un bambino che non era apparso in nessuna lista", hanno scritto i responsabili della sicurezza di Taumalipas in una nota diffusa sulle reti sociali. Ieri la ministra della Sicurezza e protezione cittadina, Rosa Icela Rodriguez, aveva precisato che i migranti sequestrati sono in gran parte venezuelani, ma anche ecuadoriani, onduregni, colombiani e messicani. Al momento non ci sono notizie sui sequestratori. (Mec)