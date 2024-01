Spagna: Bogas (Endesa), con certezza fiscale piano investimenti molto più ambizioso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano di investimenti di Endesa da 8,9 miliardi di euro per i prossimi tre anni sarebbe potuto essere "molto più ambizioso" se ci fosse certezza fiscale e normativa in campo energetico. Lo ha detto l'amministratore delegato della società energetica spagnola di proprietà del gruppo Enel, Jose Bogas, in un'intervista al quotidiano "Cinco Dias" a pochi giorni dalla 14esima edizione dello Spain Investors Day, che si terrà il 10 e l'11 di gennaio e di cui Endeda è sponsor. L'azienda potrebbe investire tra i 3 ed i 4 miliardi di euro in più, in particolare nelle reti di distribuzione. "D'altra parte, i fondi stanno mostrando grande interesse per i portafogli di energia rinnovabile. Basta guardare il movimento degli ultimi mesi. Ma ogni investitore è sempre alla ricerca di stabilità. Il governo (spagnolo) deve essere in grado, al più presto, di chiarire e rendere la normativa più visibile, prevedibile e stabile. A quel punto, ci sarà maggiore fiducia nell'investire in Spagna", ha sottolineato Bogas. "Il nostro piano strategico mantiene il nostro impegno per la transizione, ma se abbiamo una tassa aggiuntiva (siamo una delle cinque aziende più tassate in Spagna), una nuova tassa che drena risorse, questo influisce sulla nostra capacità di investimento", ha evidenziato l'Ad di Endesa. (Spm)