Serbia: Commissione centrale annuncia i risultati finali delle elezioni parlamentari

- La Commissione elettorale centrale (Rik) ha annunciato i risultati finali delle elezioni parlamentari in Serbia del 17 dicembre, dopo la ripetizione del voto in alcuni seggi del Paese. La lista elettorale "Aleksandar Vucic-La Serbia non deve fermarsi", guidata dal Partito progressista serbo (Sns), ha ottenuto il 46,75 per cento dei voti. La lista dell'opposizione di centrosinistra "La Serbia contro la violenza" ha ottenuto il 23,66 per cento, mentre la lista guidata dai socialisti "Ivica Dacic-Primo ministro" ha ottenuto il 6,55 per cento. La lista "Milos Jovanovic, Nada per la Serbia" ha ottenuto il 5,02 per cento, mentre "Noi-La voce del popolo-Branimir Nestorovic" ha ottenuto il 4,69 per cento. La lista della coalizione formata dal movimento di Dveri e Zavetnici "Raduno nazionale-Forza per la costruzione dello Stato" ha conquistato il 2,76 per cento delle preferenze; la lista dell'Alleanza degli ungheresi della Vojvodina ha ottenuto l'1,7 per cento; la lista "Vojislav Seselj-Partito radicale serbo" l'1,46 per cento; la lista del Partito socialdemocratico (Sds) e del partito "Dosta je bilo" (Djb) "Buongiorno Serbia" (Dobro jutro Srbijo) l'1,18 per cento; la lista del Partito popolare (Ns) "Una scelta sicura-Persone serie" lo 0,88 per cento; la lista "Usame Zukorlic-Uniti per la giustizia-Spp-Dshv" lo 0,76 per cento. (Seb)