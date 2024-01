Ucraina: portavoce Forze terrestri, non stiamo rafforzando mobilitazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità ucraine non stanno rafforzando le misure di mobilitazione nel Paese. E' quanto ha detto nel corso di una diretta televisiva il portavoce del comando delle Forze terrestri ucraine, Volodymyr Fitjo. Secondo il portavoce, la mobilitazione procede senza cambiamenti da febbraio 2022. "Le misure di avviso (delle persone soggette a servizio militare) standard vengono attuate in luoghi pubblici (...) Ora non ci sono rafforzamento o allentamento (delle misure di mobilitazione)", ha spiegato Fitjo. (Kiu)