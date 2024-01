Kenya: accuse ai "giudici corrotti", presidente Ruto nel mirino di magistratura e opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente keniota William Ruto è oggetto di una raffica di critiche in seguito alla sua minaccia di disobbedire agli ordini della corte di "giudici corrotti". In una dichiarazione rilasciata ieri alla stampa, Ruto ha detto che alcuni giudici si sono alleati con politici dell'opposizione e gruppi di potere per bloccare i progetti del suo governo. In una risposta arrivata a stretto giro, la presidente della Corte suprema, Martha Koome, ha affermato che sfidare gli ordini del tribunale costituisce una violazione della fiducia pubblica riposta nello Stato e nei funzionari pubblici. "Quando i funzionari statali o pubblici minacciano di sfidare gli ordini del tribunale, lo stato di diritto è in pericolo, ponendo le basi per il prevalere dell'anarchia in una nazione", ha detto Koome in una nota, esortando i giudici a continuare a svolgere i loro compiti giudiziari senza paura o favoritismi. La Commissione per il servizio giudiziario (Jsc) del Kenya, presieduta dalla stessa giudice Koome, ha affermato in una dichiarazione separata di aver preso atto "con preoccupazione" delle osservazioni del presidente. Il leader dell'opposizione Raila Odinga ha affermato da parte sua che le minacce di Ruto contro la magistratura equivalgono a intimidazione e disprezzo per lo stato di diritto, accusando il presidente di aver "oltrepassato il limite" con i suoi attacchi contro i giudici. Nel frattempo la Law Society of Kenya ha indetto proteste a livello nazionale la prossima settimana in solidarietà con la magistratura. Alle accuse ha ribattuto a sua volta il portavoce del governo Hussein Mohammed, che in una nota ha ribadito la ferma volontà del governo di combattere quella che ha definito "impunità giudiziaria". Ruto, salito al potere nel settembre 2022, è stato criticato per aver introdotto nuove tasse in un contesto di aumento del costo della vita. Due nuove tasse in particolare – l’imposta sulla casa e le detrazioni proposte per la copertura sanitaria universale – sono state contestate in tribunale e le rispettive sentenze sono in attesa. (Res)