Assegno unico: Inps, i pagamenti del primo semestre 2024 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda le rate Auu in assenza di variazioni, nel periodo gennaio - giugno 2024 sono previste le seguenti date di pagamento: 17, 18, 19 gennaio; 16, 19, 20 febbraio; 18, 19, 20 marzo; 17, 18, 19 aprile; 15, 16, 17 maggio e 17, 18, 19 giugno. Il pagamento della prima rata avverrà di norma nell’ultima settimana del mese successivo alla domanda, con l’accredito dell’importo delle rate spettanti in caso di conguaglio, sia a credito sia a debito. (Com)