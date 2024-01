Sardegna: successo a Sassari per la Befana del Finanziere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione delle festività natalizie, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sassari ha organizzato uno spettacolo per bambini intitolato “La Befana del Finanziere”, evento con finalità di protezione sociale ed assistenziale dedicato alle famiglie dei finanzieri della provincia. L’evento si è svolto ieri pomeriggio nella cornice dell’Auditorium del Seminario Arcivescovile di Sassari, presenti l’Arcivescovo di Sassari, Mons. Gian Franco Saba, il Rettore del Seminario Monsignor Salvatore Fois, il Presidente del Conservatorio Canepa di Sassari Avvocato Ivano Iai, il Maestro Antonello Mura e il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Colonnello Stefano G. S. Rebechesu. I principali protagonisti sono stati i figli più piccoli dei finanzieri sassaresi, che hanno potuto vivere, in un clima spensierato, un magico momento di queste vacanze natalizie. (segue) (Rsc)