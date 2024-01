Lavoro: Cavallaro (Cisal), 2024 anno della sfida contrattuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo che il 2024 dovrà essere l'anno per migliorare la condizione di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con nuove e più stringenti norme in materia, e potrà essere l'anno della sfida contrattuale", afferma in una nota il segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro. "Ci sono i presupposti per farlo nel pubblico impiego, andando così ad invertire una tendenza ormai consolidata, secondo cui i rinnovi per i dipendenti pubblici intervengono con grande ritardo rispetto alle scadenze previste. Analogamente dovremmo impegnarci in molti settori del lavoro privato, per garantire rinnovi in linea con la tempistica contrattuale e, soprattutto, in grado di tutelare in modo concreto il potere di acquisto delle retribuzioni; solo così si può vincere la sfida del lavoro povero. La nostra proposta - conclude - rimane quella di un patto tra istituzioni, lavoratori e imprese diretto a superare incoerenze e criticità che affliggono molti settori del mondo del lavoro". (Com)