Salute: Portogallo, oltre 2,2 milioni di persone si sono vaccinate contro l’influenza

- Otre 2,2 milioni di portoghesi si sono vaccinati contro l'influenza dall'inizio della campagna di vaccinazione. Come riferisce l'agenzia di stampa "Lusa", è quanto emerge dal bollettino della Direzione generale della sanità (Dgs) che si riferisce al periodo compreso tra il 29 settembre e il 31 dicembre 2023. In particolare, 2.287.820 persone hanno ricevuto il vaccino antinfluenzale e 1.811.252 il richiamo stagionale contro il Covid-19. Per quanto riguarda il numero di vaccinazioni per fascia d'età, il bollettino indica che la copertura più alta (75,9 per cento) è quella per il vaccino antinfluenzale nelle persone di 80 anni e oltre. Mentre tra gli under 60 la copertura antinfluenzale non raggiunge il 63 per cento. (Spm)