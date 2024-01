Usa: il Minnesota adotterà una nuova bandiera dal prossimo maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato Usa del Minnesota dismetterà la sua bandiera, coi suoi dolorosi richiami alla spoliazione terriera dei nativi americani, e ne adotterà una nuova, che nelle intenzioni dei promotori dell'iniziativa dovrebbe essere meno controversa e più inclusiva. La nuova bandiera, che verrà adottata la prossima primavera, rifletterà anche il soprannome del Minnesota, noto negli Usa come “Stato della stella del Nord”. Il processo di selezione della nuova bandiera è durato mesi ed è stato accompagnato da polemiche, e da una fredda reazione da parte dell’opinione pubblica statale. Tra le critiche più frequenti, oltre alla cancellazione di un pezzo di storia dello Stato, c’è la vaga somiglianza con la bandiera della Somalia. Il disegno, selezionato a dicembre, include sulla sinistra una forma blu scura che assomiglia al profilo del Minnesota, cui è sovrapposta una stella bianca a otto punte. A destra c'è un campo blu chiaro che dovrebbe richiamare le acque dello Stato dei 10.000 Laghi. La nuova bandiera è stata disegnata “da una commissione che include esperti di design e membri di tribù e altre comunità di colore”. Cambierà anche il sigillo dello Stato: quello vecchio, che campeggiava sulla vecchia bandiera, illustrava un amerindo che si allontanava verso il tramonto, e in primo piano un colono americano che dissodava il terreno con un fucile appoggiato nelle vicinanze. Il nuovo sigillo di Stato, che non comparirà sulla bandiera, presenta invece una strolaga (un uccello acquatico) tra piante di riso selvatico. A meno di una improbabile bocciatura da parte della camera legislativa statale, la nuova bandiera e il simbolo sostituiranno quelli attuali a partire dal prossimo 11 maggio. (Was)