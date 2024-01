Clima: Coldiretti, arrivo di neve e pioggia salva Italia da siccità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'annunciato arrivo della pioggia e della neve salva l'Italia dalla siccità dopo il caldo anomalo di inizio inverno che sta facendo emergere i primi sintomi di stress idrico che, accompagnati alla scarsità di neve in diversi settori dell'arco alpino e su gran parte della dorsale appenninica, hanno fatto scattare il campanello d'allarme nelle campagne. E' quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sugli effetti dell'annunciato arrivo della perturbazione che con l'Epifania porterà precipitazioni intense e neve ed anche un brusco abbassamento delle temperature. La situazione è difficile a macchia di leopardo lungo tutta la Penisola dal Piemonte alla Sicilia. Sulle Alpi torinesi manca l'80 per cento della neve necessaria per creare le scorte idriche per consentire alle coltivazioni di crescere mentre in Sicilia le precipitazioni – sottolinea la Coldiretti - sono state le più scarse da oltre cento anni nel secondo semestre dell'anno secondo il Servizio informativo agrometeorologico regionale. Un danno per l'agricoltura - continua la Coldiretti - con le arance che – precisa la Coldiretti - sono più piccole, gli ortaggi in sofferenza mentre salgono i costi per acquistare il fieno per alimentare gli animali. L'arrivo della neve in questa stagione – precisa la Coldiretti – è quindi importante anche per l'agricoltura, secondo il vecchio adagio contadino "sotto la neve il pane", perché insieme alla pioggia garantisce acqua alle campagne. Mentre il freddo è necessario per fermare le popolazioni di insetti, dannose per le colture, che potrebbero sopravvivere e svernare per attaccare i raccolti nella prossima primavera. (segue) (Com)