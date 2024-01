Iraq-Iran: Baghdad condanna “crimine codardo” di Kerman

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’Iraq ha condannato con fermezza il duplice attentato avvenuto ieri nella città iraniana di Kerman, definendolo un atto criminale codardo. Il portavoce del governo iracheno, Bassem al Awadi, ha dichiarato in un comunicato che il governo è pronto a fornire assistenza per mitigare le conseguenze di questo vile attacco. "Il governo iracheno condanna l'attentato terroristico che ha colpito la città di Kerman, nella Repubblica islamica dell'Iran, che provocato decine di vittime. Il nostro governo esprime la sua solidarietà al popolo e al governo iraniano in questo doloroso momento," si legge nel comunicato ufficiale. (segue) (Res)