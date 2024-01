Iraq-Iran: Baghdad condanna “crimine codardo” di Kerman (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I video trasmessi dai media iraniani hanno mostrato decine di corpi sparsi sul terreno mentre alcuni passanti cercavano di assistere i sopravvissuti e altri si affrettavano a lasciare l'area dell'esplosione. La televisione di Stato iraniana ha detto che le esplosioni sono state causate da due valigie contenenti esplosivi attivati a distanza. Il governo dell'Iran ha dichiarato ufficialmente per oggi, 4 gennaio, una giornata di lutto nazionale, mentre a Kerman i giorni di lutto nazionale saranno tre. Le esplosioni in un luogo altamente simbolico per la resistenza iraniana avvengono in un momento contraddistinto da tensione elevata in tutto il Medio Oriente, dopo l'attacco del movimento islamista palestinese Hamas in Israele il 7 ottobre 2023 e la conseguente operazione israeliana nella Striscia di Gaza. (segue) (Res)