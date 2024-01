Iraq-Iran: Baghdad condanna “crimine codardo” di Kerman (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In quasi tre mesi di conflitto, la tensione si è estesa anche nel sud del Libano, contro basi statunitensi in Siria e Iraq, oltre che nel Mar Rosso, dove i ribelli filo-iraniani Houthi continuano a minacciare il transito delle petroliere e delle navi portacontainer. L'ultimo degli episodi che ha scosso il Medio Oriente, lasciando presagire il peggio, era avvenuto meno di 24 ore prima nella periferia sud di Beirut, in Libano. A Dahiyeh, quartiere-roccaforte del movimento sciita Hezbollah, è stato ucciso in un raid attribuito a Israele il numero due di Hamas, Saleh al Arouri, e anello di congiunzione proprio tra il movimento palestinese e i pasdaran. (segue) (Res)