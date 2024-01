Iraq-Iran: Baghdad condanna “crimine codardo” di Kerman (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento le indagini sono in corso e solo dopo si conosceranno i responsabili individuati dalle autorità. Va notato che in Iran, soprattutto nella provincia sud-orientale del Sistan Balucistan sono avvenuti in passato attacchi contro gli agenti della sicurezza, in segno di protesta contro l’apparato della Repubblica islamica, perpetrati sia da estremisti della minoranza sunnita che da combattenti affiliati allo Stato islamico. Inoltre, sebbene Israele abbia effettuato attacchi in Iran per colpire i responsabili del programma nucleare, l’intelligence ha condotto omicidi mirati, non attentati di massa, come quello avvenuto ieri. (Res)