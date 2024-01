Iraq: deputato filo-iraniano, “governo di sta mobilitando per cacciare forze Usa”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbe in corso in Iraq un'imponente azione governativa per allontanare le forze statunitensi dall'Iraq. Lo ha dichiarato da Mohamed al Baldawi, deputato e portavoce del Quadro di coordinamento, la principale coalizione politica irachena delle milizie appoggiate dall'Iran. "La consapevolezza del pericolo rappresentato dalla presenza delle forze americane in Iraq è diffusa, poiché tutti comprendono che ciò comporta la persistenza dell'instabilità e del caos. È per questo motivo che esiste un ampio consenso nell'attuare la decisione della Camera dei rappresentanti di porre fine a questa presenza permanente", ha dichiarato Al Baldawi.(Irb)