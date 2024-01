Siria: milizie irachene attaccano base Usa Green Village" a Conoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Resistenza islamica in Iraq, coalizione di milizie sciite filo-iraniane, ha rivendicato un nuovo attacco contro la base militare statunitense "Green Village" a Conoco, in Siria. Lo hanno annunciato le stesse fazioni irachene in un comunicato. "In continuità la resistenza alle forze di occupazione statunitensi in Iraq e nella regione, e in risposta ai massacri dell'entità sionista (Israele) contro il nostro popolo a Gaza, i mujaheddin hanno attaccato la base dell’occupazione nel Green Village nella Siria all'alba di oggi (ieri, 3 gennaio) con dei droni", si legge in un comunicato della Resistenza islamica.(Irb)