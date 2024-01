Roma: lite tra coinquilini finisce a coltellate, denunciato 44enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una lite tra coinquilini finita a coltellate. E' successo ieri a Roma in via Giulio Campagnola, nei pressi della stazione della metropolitana Torre Angela. Qui, nel corso di una lite tra due coinquilini nigeriani, un uomo di 44 anni armato di coltello, ha aggredito un connazionale 38enne che viveva sotto il suo stesso tetto, per futili motivi, ferendolo superficialmente al petto e all'avambraccio, per poi darsi alla fuga. Il trambusto e le urla della compagna del ferito hanno richiamato l’attenzione dei vicini che hanno allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Roma Tor Bella Monaca e dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Frascati. Il ferito è stato trasportato al Campus Biomedico, cosciente e non in pericolo di vita, ed è stato dimesso con una prognosi di sette giorni. Il 44enne una volta identificato è stato denunciato per lesioni aggravate.(Rer)