Disabilità: Valditara, Braille strumento fondamentale di comunicazione, al lavoro per scuola più inclusiva

- "Il Braille è un fondamentale strumento di comunicazione ed espressione, che ha permesso a non vedenti e ipovedenti di accedere all’istruzione. In occasione della Giornata mondiale del Braille, la biblioteca del Mim espone una raccolta di volumi scritti con questo particolare codice. Stiamo lavorando per diffondere nelle nostre scuole nuove tecnologie legate alla intelligenza artificiale a vantaggio dei giovani con disabilità visive per rendere sempre più inclusiva la nostra scuola". Lo scrive su X il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara in occasione della Giornata mondiale del Braille. (Com)