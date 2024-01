Imprese: TotalEnergies finalizza accordo con Couche-Tard su stazioni di servizio in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- TotalEnergies ha finalizzato l'accordo riguardante le sue stazioni di servizio in Europa con il gruppo canadese Couche-Tard, attivo nella distribuzione e nella vendita di carburante. Lo ha reso noto con un comunicato TotalEnergies. L'operazione riguarda 1.191 stazioni di servizio situate in Germania e 378 nei Paesi Bassi. Per il Belgio e il Lussemburgo, invece, i due gruppi si sono associati in una joint venture detenuta al 60 per cento dall'azienda canadese. "La transazione, su una base di un valore d'azienda di 3,1 miliardi di euro", è stata "finalizzata in due tappe, il 28 dicembre 2023 con la transazione relativa alla rete in Germania e il 3 gennaio 2024 con le transazioni relative alle reti nei Paesi Bassi, nel Lussemburgo e in Belgio", si legge nella nota. (Frp)