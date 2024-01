Ucraina: Parlamento inizia esame di una nuova legge sulla mobilitazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Verkhovna Rada (Parlamento monocamerale ucraino) ha iniziato l’esame del progetto di legge sulla mobilitazione. Lo ha reso noto su Telegram il parlamentare ucraino David Arakhamia. Il disegno sarà esaminato dalla commissione parlamentare per la Sicurezza nazionale, la Difesa e l'Intelligence. Come ha notato Arakhamia, la discussione insieme al comando delle Forze armate dell'Ucraina e ai rappresentanti del ministero della Difesa durerà diversi giorni. Il deputato ha precisato che il ministro della Difesa, Rustem Umerov, il comandante delle Forze armate, Valerij Zaluzhnyj, e il capo dello Stato maggiore, Serhij Shaptala, parteciperanno personalmente alle discussioni. Il disegno di legge è stato presentato dal governo il 25 dicembre scorso. In base al progetto, le cartoline di precetto dovranno essere consegnate solo dai rappresentanti degli uffici di leva e dalla polizia. Il direttore della Polizia nazionale ucraina, Ivan Vyhovskyj, non ha sostenuto l'iniziativa, affermando che le forze dell'ordine del Paese hanno altri compiti da svolgere. (Kiu)