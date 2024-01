Germania: Procura federale indaga per sabotaggio su danni a gasdotto Gnl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Procura generale federale (Gba) sta indagando per “sospetto iniziale di sabotaggio” sui danni subiti dal gasdotto per il gas naturale liquefatto (Gnl) che collega Brunsbuettel a Hetlingen, nello Schleswig-Holstein. È quanto riferisce il settimanale “Der Spiegel” aggiungendo che, lungo il percorso della condotta pari a 55 chilometri, sono state scoperte perforazioni di circa un centimetro in almeno tre punti. Alla fine di novembre scorso, la società che gestisce il gasdotto aveva già contattato la polizia per segnalare i danni. La costruzione dell'infrastruttura è iniziata nella primavera del 2023 tra le proteste di “Ende Gelaende”, movimento di attivisti per il clima di sinistra. L'attivazione del gasdotto era prevista per la fine dello scorso anno, ma è stata ritardata forse a causa dei danneggiamenti. (Geb)