Balneari: Tremonti, la Bolkestein superata dalla storia (2)

- "Quella che è stata un'eccezione - osserva Tremonti - deve diventare una regola, come nel caso della direttiva Toilet flushing, che doveva standardizzare gli impianti igienici delle case europee, dai lavandini ai bidet. Quella direttiva fu ritirata per astuzia una settimana prima della Brexit, ma la produzione di regole continua per stupidità, senza capire che la storia sta facendo una curva drammatica con la guerra di Putin". L'ex ministro rileva inoltre come la Bolkestein non riguardi "solo le concessioni appetibili su dimensione europea, ma tutte le concessioni, anche le più piccole. Secondo voi esiste un'impresa europea che ha interesse a prendere una fetta delle concessioni agli ambulanti? La cosa più grave in politica è il ridicolo. E qui ci si copre di ridicolo nel nome del Dio Mercato", conclude Tremonti. (Rin)