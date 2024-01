Fisco: Leo, più soldi in busta paga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- II 2024 sarà l'anno della prima tappa della riforma fiscale, a cominciare dal taglio dell'Irpef. "La prima tappa in realtà l'abbiamo già portata a termine - sottolinea in una intervista a "Quotidiano Nazionale" il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo - e con un ottimo risultato: l'approvazione definitiva di ben sei decreti legislativi di attuazione della riforma in poco più di quattro mesi, con altri due che sono in fase di approvazione". "Per farla breve, - aggiunge - il primo tassello della riforma è stato fissato. Anche perché i provvedimenti che siamo riusciti a finalizzare sono tutti molto importanti: Fiscalità internazionale, Contenzioso tributario, Adempimento collaborativo, Nuovo statuto del contribuente, Adempimenti-versamenti e, per l'appunto, prima revisione del l'Irpef". Quest'ultimo intervento "va letto insieme con la conferma, per il 2024, del taglio del cuneo sulle retribuzioni fino a 35mila euro lordi. In generale, il beneficio massimo di queste due misure porterà nelle buste paga degli italiani fino a circa 1.500 euro in più l'anno. Con le risorse a disposizione abbiamo voluto dare un segnale concreto alle fasce medio-basse, quelle, per intenderci, più colpite dall'inflazione e dal rialzo dei tassi". (segue) (Rin)