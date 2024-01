Fisco: Leo, più soldi in busta paga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella tributaria - spiega Leo - "è una riforma che guarda a trecentosessanta gradi e abbraccia tutti gli ambiti del nostro sistema tributario. Teniamo conto che in Italia l'ultima riforma fiscale è stata fatta oltre cinquant'anni fa. E di questo non possiamo nemmeno incolpare l'amministrazione finanziaria, alla quale dobbiamo dare gli strumenti necessari per poter dialogare con i contribuenti". Qualche esempio del fisco 'lunare' da cambiare: "Primo: abbiamo un sistema di dichiarazioni che è assolutamente pesante con circa 1.000 pagine di istruzioni per la dichiarazione dei redditi. Pensate che Guerra e pace, nell'edizione Mondadori, ha 1.400 pagine". Secondo: "abbiamo un sistema di norme fuori da ogni logica. In materia di imposte sui redditi, Irpef e Ires, è stato fatto un testo unico nel 1986 e da allora ad adesso gli interventi sono stati un migliaio. In materia di Iva, ci sono stati 500 interventi modificativi". Fino alle sanzioni stratosferiche: "Certo. Abbiamo un sistema sanzionatorio sproporzionato. Non è pensabile, per esempio, che in materia di Iva ci siano sanzioni dal 120 al 240 per cento. Bisogna arrivare al massimo al 60, come nella media europea. Ovviamente, frodi e truffe non rientrano in questo discorso. Chi è disonesto deve pagare com'è giusto che sia, e lo abbiamo sempre detto, ma non si può pensare di fare di tutta l'erba un fascio, vessando magari quei contribuenti che semplicemente sbagliano". (segue) (Rin)