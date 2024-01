Fisco: Leo, più soldi in busta paga (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella prima parte del nuovo anno - continua il vice ministro - presenteremo i decreti su riscossione e sanzioni. Per quanto riguarda la parte sulle imposte, invece, stiamo lavorando su misure che non costano o che costano poco, come quelle che fanno chiarezza. Confusione e incertezza sono infatti una tassa occulta che i contribuenti italiani non possono più continuare a pagare". Sia per il cuneo sia per l'Irpef si tratta di misure che dovranno essere rifinanziate per gli anni a venire: "Dobbiamo sempre tenere conto degli equilibri di bilancio. Agire con prudenza per noi è un fatto di serietà. Poi capisco anche coloro che ci criticano. Sono gli stessi che hanno spacciato il superbonus per una misura 'gratuita' che in realtà ha causato un buco di 140 miliardi nei conti pubblici, togliendo risorse a sanità, istruzione e welfare". La Flat tax rimane nell'orizzonte di legislatura: "Sì, ma sempre compatibilmente con le risorse a disposizione. Ci aspettiamo un discreto aumento del gettito fiscale derivante sia dalle varie forme di collaborazione tra fisco e contribuente che abbiamo varato finora, sia dalla tassazione internazionale, attraverso la global minimum tax. E, infine - conclude Leo - confidiamo anche in una crescita del Pil". (Rin)