Cultura: ex direttore Uffizi, spero che cooperazione con la Russia sarà ripristinata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt spera che si riesca a ripristinare la cooperazione nel campo della cultura con la Russia, in modo da poter organizzare nuovamente scambi di mostre e progetti. E' quanto emerge da un'intervista concessa dallo stesso Schmidt all'agenzia di stampa russa "Tass". Schmidt ha affermato che l'apertura del Museo dell'icona russa, presentato due anni fa, è uno dei risultati più importanti del suo lavoro agli Uffizi. Il Museo dell'icona russa espone opere di iconografia russa della collezione dei Medici, considerata la più grande e preziosa al di fuori della Russia. "Gli Uffizi mantengono l'accesso alla grande cultura russa, anche se ora molti non possono conoscerla perché non viaggiano e la collaborazione diretta con i musei russi, le mostre congiunte non sono possibili. Speriamo che finisca presto. Spero che le relazioni tra i nostri Paesi possano prosperare di nuovo, come è sempre stato", ha detto Schmidt. (Rum)