Roma: stalking ad ex collega, arrestato romano 31enne grazie a modifica norme (2)

- Verso la fine di novembre l'allarme generato da tali episodi si dimostrava fondato con la ricezione di due mail con contenuti gravemente minatori: "La tua fine è vicina" e "Pensati morta". Le missive provenivano apparentemente dalla stessa vittima presentando nell'indirizzo il nome e cognome della ragazza, ma con un dominio estero che garantisce l'anonimato. Tutti gli accertamenti investigativi condotti dagli agenti del C.O.S.C. Lazio non consentivano inizialmente di identificare il reale autore di tali comportamenti, che dimostrava una notevole abilità nel cancellare le proprie tracce informatiche. Tutti i collegamenti internet infatti· erano stati effettuati tramite tecniche informatiche che permettono di celare l'identità digitale de11'autore, ad esempio l'uso di una VPN rumena. Allo stesso modo, gli acquisti online erano stati effettuati con pagamenti esteri ostacolando notevolmente l'acquisizione dei dettagli de11e transazioni. La svolta nelle indagini alla vigilia del capodanno, quando la donna denunciava un episodio analogo a quello iniziale, ovvero l'acquisto su di un noto portale online di un anello in oro e brillanti di notevole valore fattole recapitare alla propria abitazione la sera del 28 dicembre. A quel punto gli operatori della Polizia Postale, a fronte dell'ultimo evento denunciato, riuscivano a risalire ad un romano, di 31 anni, ex collega della vittima con precedenti penali per violenza e già condannato per detenzione abusiva di anni. (segue) (Rin)