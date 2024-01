Roma: stalking ad ex collega, arrestato romano 31enne grazie a modifica norme (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Considerando il profilo criminale dell'autore degli atti persecutori, evidentemente allarmanti per l'incolumità della vittima, è stato richiesto di urgenza un decreto di perquisizione anche informatica che tempestivamente è stato emesso dall'Autorità procedente della locale Procura di Roma, ed eseguito con esito positivo, rinvenendo tracce dell'attività illecita idonee ad attribuire responsabilità penali a carico dell'uomo. Al riguardo, va sottolineata l'efficacia della nuova normativa in materia di codice rosso, che ha consentito di procedere al previsto arresto in flagranza differita, grazie alle prove raccolte sull'ultimo atto persecutorio denunciato, consumato nelle precedenti 48 ore dall'intervento degli investigatori e cristallizzato con l'acquisizione delle tracce informatiche rimaste sul telefono cellulare del ragazzo, relative all'acquisto dell'anello, nonché delle pregresse minacce. (Rin)