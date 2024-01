Argentina: governo presenterà ricorso contro decisione di sospendere riforma del lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Argentina presenterà un ricorso contro la decisione di sospendere la legislazione sul lavoro introdotta dal decreto di necessità e urgenza (dnu) sulle liberalizzazioni. Una decisione che la giustizia del lavoro aveva preso accogliendo una richiesta di sospensiva presentata dal principale sindacato nazionale (Cgt). Tramite il procuratore generale del tesoro, Rodolfo Barra, l'esecutivo chiederà che la causa sia sottratta al tribunale del lavoro per essere trattata da una corte d'appello sui contenziosi amministrativi, al pari di altri ricorsi presentati in queste settimane contro il dnu. "Si chiederà immediatamente l'incompetenza del foro del Lavoro, dal momento che in una discussione in cui è coinvolto il foro amministrativo spetta a questo la decisione di risolvere il contenzioso", si legge in una nota dei legali del governo. Nel caso la giustizia amministrativa si dichiarasse competente ad esaminare il caso, si creerà un conflitto di poteri che dovrà essere sciolto dalla Corte Suprema. (segue) (Abu)