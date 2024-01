Nepal-India: ministro Esteri Jaishankar in visita a Katmandu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’India, Subrahmanyam Jaishankar, è giunto oggi a Katmandu per una visita di due giorni (4 e 5 gennaio) su invito dell’omologo del Nepal, Narayan Prakash Saud, con cui presiederà la settima riunione della Commissione congiunta indo-nepalese, piattaforma istituita nel 1987 per esaminare le relazioni bilaterali. “Sono felice di tornare in Nepal per la mia prima visita del 2024”, ha dichiarato all’arrivo il rappresentante di Nuova Delhi sul suo profilo X.. Jaishankar è già stato ricevuto dal presidente della Repubblica nepalese, Ram Chandra Poudel. e dal primo ministro, Pushpa Kamal Dahal.(Inn)