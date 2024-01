Singapore: ministro Esteri Balakrishnan in visita in Portogallo, poi tappa in Danimarca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri di Singapore, Vivian Balakrishnan, ha intrapreso ieri un viaggio in Portogallo e Danimarca in programma fino al 9 gennaio. Secondo l’agenda comunicata dal suo dicastero, oggi a Lisbona pronuncerà il discorso di punta al Seminario diplomatico del ministero degli Esteri portoghese e incontrerà l’omologo Joao Gomes Cravinho, con cui terrà una conferenza stampa congiunta. Inoltre, avrà incontri col sindaco Carlos Moedas e con imprenditori. A Copenaghen, dove arriverà il 6 gennaio, Balakrishnan avrà colloqui con diversi ministri danesi: Troels Lund Poulsen (Difesa), Lars Lokke Rasmussen (Esteri), Lars Aagaard (Clima ed energia), Marie Bjerre (Digitalizzazione). In programma anche impegni con rappresentanti delle imprese. In entrambi i Paesi, inoltre, sono previste interazioni con esponenti della comunità singaporiana. (Fim)