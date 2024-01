© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito i principali appuntamenti di oggi a Roma e nel LazioREGIONE LAZIO- L’assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale e agli Enti locali, Luisa Regimenti, partecipa alla presentazione dell’evento “Befana…in Polizia” promosso dall’associazione Acah – All Cops Are Heroes. Regione, sala riunioni dell'assessorato, palazzina B, terzo piano, via Cristoforo Colombo 212 (ore 11). (Rer)