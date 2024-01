Maltempo: Francia, uomo trovato morto in macchina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 73 anni è stato trovato morto nel dipartimento francese della Loira Atlantica all'interno della sua macchina, in parte sommersa dalle acque che si sono riversate durante le inondazioni causate dal maltempo. Lo ha reso noto la procura di Nantes. L'allarme era stato dato dalla moglie dell'uomo, che era uscito per andare a comprare del pane. Intanto, il dipartimento del Pas-de-Calais resta in allarme rosso. Le inondazioni di queste ultime ore hanno colpito 189 comuni e 1.299 abitazioni. (Frp)