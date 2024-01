Medio Oriente: telefonata premier Libano-ministra Esteri Francia, focus su escalation

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro uscente del Libano, Najib Miqati, ha sottolineato la necessità di "esercitare pressioni per porre fine alla continua aggressione di Israele contro il Libano e la sua sovranità, e per impedire a Israele di peggiorare la situazione". Lo ha riferito l'agenzia di stampa libanese "Nna", secondo cui Miqati ha rilasciato queste dichiarazioni ieri sera durante una telefonata con la ministra degli Esteri della Francia, Catherine Colonna. Il premier ha inoltre evidenziato la necessità di "porre fine alla guerra israeliana a Gaza e di raggiungere un cessate il fuoco", in quanto il proseguimento del conflitto "trascinerebbe la regione in scontri pericolosi di cui nessuno conosce le ripercussioni". Secondo quanto reso noto da "Nna", Colonna ha affermato, a nome del presidente francese Emmanuel Macron, l'impegno della Francia a rispettare la sovranità del Libano. (Lib)