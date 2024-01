Usa: Epstein, divulgati documenti relativi al processo per traffico sessuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di pagine di documenti del processo per trafficante sessuale a carico del milionario Jeffrey Epstein, morto suicida in carcere nel 2019, sono stati diffusi pubblicamente ieri negli Stati Uniti. Si tratta della prima serie di documenti resi noti in base a una ordinanza giudiziaria datato 18 dicembre, e cui nelle prossime settimane dovrebbero seguire ulteriori divulgazioni. Secondo le anticipazioni della stampa Usa, i documenti includerebbero in tutto quasi 200 nomi, tra cui alcune delle vittime di Epstein e personaggi di spicco nel mondo degli affari, della politica e dei media che frequentavano il milionario e che hanno visitato la sua isola privata. La prima serie di documenti non sembra contenere rivelazioni clamorose: molte delle informazioni in essi contenute erano già state divulgate attraverso resoconti mediatici e altri procedimenti giudiziari nel corso degli ultimi anni. I documenti contengono estratti di deposizioni a carico di Ghislaine Maxwell, collaboratrice di Epstein con cui aveva una relazione e che è accusata di aver procacciato donne anche minorenni poi sottoposte ad abusi sessuali. Tra i documenti ci sono anche deposizioni di Johanna Sjoberg e Virginia Giuffre, che hanno accusato il principe Andre d’Inghilterra, uno dei frequentatori di Epstein, di violenze sessuali. Le trascrizioni delle deposizioni includono riferimenti a diversi nomi noti, come già riportato in precedenza, tra cui l'ex presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton.(Was)