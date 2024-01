Gaza: “Wsj”, “l’amministratore delegato” di Hamas Zaher Jabarin ha finanziato l’attacco a Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quotidiano statunitense “Wall Street Journal” dedica un articolo a Zaher Jabarin, “l’amministratore delegato” dell’organizzazione islamista palestinese Hamas, volto di un impero finanziario da centinaia di milioni di dollari che foraggia le operazioni terroristiche del gruppo, incluso - scrive il quotidiano - l’attacco a Israele del 7 ottobre scorso. Il 55enne Jabarin gestisce le relazioni finanziarie tra Hamas e l’Iran, suo principale benefattore, e si occupa da anni del trasferimento di denaro alla Striscia, districandosi nella babele delle sanzioni internazionali occidentali attraverso canali in Arabia Saudita, Libano, Emirati Arabi, Sudan e “recentemente anche la Turchia”. A Jabari farebbe capo anche la gestione di un portafoglio di aziende e società che generano introiti costanti ad Hamas, oltre a una rete di donatori privati e uomini d’affari che investono nel gruppo islamista. L’ufficio finanziario di Hamas, presieduto da Jabarin, si trova in un palazzo dai vetri oscurati a Istanbul. (segue) (Was)