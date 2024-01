Gaza: “Wsj”, “l’amministratore delegato” di Hamas Zaher Jabarin ha finanziato l’attacco a Israele (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jabarin, raggiunto dal “Wall Street Journal”, ha dichiarato nel corso di una intervista che "è un onore raccogliere finanziamenti per Hamas", ma ha negato il proprio coinvolgimento nelle attività dell’ala militante del gruppo: “Si tratta di accuse, non di fatti”, ha detto Jabarin, secondo cui "a Israele piace fare confusione. Le Brigate al Qassam (l’ala militare dell’organizzazione) hanno i loro legali, ben distanti dal partito politico Hamas". Stando al quotidiano statunitense, però, l’influenza dell’uomo sulle finanze di Hamas sarebbe così significativa, che secondo funzionari di sicurezza statunitensi e israeliani proprio Jabarin avrebbe raccolto e trasferito i fondi per l’acquisto di armi e l’ingaggio dei militanti coinvolti nell’attacco a Israele che ha innescato il conflitto in corso a Gaza. “Jabarin ha giocato un ruolo enorme perché gestisce tutte le attività finanziarie di Hamas al di fuori di Gaza”, ha dichiarato al quotidiano Uzi Shaya, ex funzionari di sicurezza israeliano specializzato in attività finanziarie illecite, secondo cui “Jabarin è l’ad di Hamas”. L’uomo d’affari sarebbe stato vicino anche a Saleh al Arouri, il numero due di Hamas rimasto ucciso martedì in una esplosione a Beirut, attribuita a Israele. Secondo il “Wall Street Journal”, Israele teme che l’impero finanziario che sostiene Hamas sopravvivrà alla distruzione militare dell’organizzazione a Gaza. (Was)