Terrorismo: “Wsj”, Usa valutano impiego basi in Africa occidentale per attacchi contro al Qaeda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti intendono schierare droni militari in diverse basi lungo la costa dell'Africa occidentale nell’ambito di uno sforzo urgente teso ad arginare l’avanzata di al Qaeda e dello Stato Islamico nella regione. Lo riferiscono funzionari statunitensi e di diversi Paesi africani citati dal quotidiano “Wall Street Journal”. Stando alle indiscrezioni, gli Stati Uniti stanno conducendo colloqui preliminari per operare droni non armati da ricognizione presso basi aeree in Ghana, Costa d'Avorio e Benin, Paesi che si affacciano sull'Oceano Atlantico. Relativamente stabili e prosperi, i tre Paesi costieri, insieme al Togo, si trovano ora minacciati dai militanti islamisti che avanzano verso sud da Mali, Burkina Faso e Niger, tre nazioni martoriate dai conflitti nel Sahel, la fascia semidesertica a sud del Sahara. Secondo il quotidiano, i negoziati segnalano un “ripiegamento militare” da parte degli Stati Uniti, che per anni hanno impiegato commando e droni armati al fianco delle forze armate francesi nel tentativo di mettere in sicurezza i Paesi della regione. Il Sahel è ad oggi il centro dell’insurrezione islamista più attiva nel mondo: dal 2017, circa 41mila persone sono rimaste uccide a causa della violenza dei jihadisti in Mali, Burkina Faso e Niger, e il caos ha creato un vuoto in cui si è inserita anche la Russia, che ha approfondito i propri legami politici e militari nella regione.(Was)