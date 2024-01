Iran: attentato Kerman, Khamenei ha sollecitato a evitare confronto diretto con gli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader supremo dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, alla luce dell'attacco terroristico a Kerman, ha sollecitato i vertici delle forze armate a evitare il confronto militare diretto con gli Stati Uniti e ha ordinato che le azioni di ritorsione siano limitate alle operazioni contro Israele e agli attacchi di "gruppi per procura" contro le basi Usa nella regione. Lo afferma il quotidiano “New York Times”, che cita “fonti vicine alle discussioni interne” della leadership iraniana. Ieri il leader supremo dell’Iran ha diffuso una dichiarazione imputando gli attacchi al “nemici criminali” del Paese, senza però puntare espressamente l’indice contro un Paese in particolare. (segue) (Was)