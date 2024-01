Ucraina: Kuleba, confidiamo negli aiuti militari occidentali, non ci sono alternative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c'è alternativa agli aiuti militari occidentali per l'Ucraina, ma le autorità di Kiev restano fiduciose sul fatto che tale sostegno non verrà meno. Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba all'emittente televisiva statunitense "Cnn". Alla domanda su cosa farà l’Ucraina se non riceverà abbastanza armi dai Paesi occidentali, Kuleba ha risposto che Kiev non ha alternative oltre gli aiuti militari occidentali. Il ministro ha dichiarato che l'Ucraina continuerà a combattere, anche se non dispone di tutte le armi necessarie. Kuleba ha anche sottolineato che gli aiuti militari all'Ucraina sono un investimento nella sicurezza della Nato e nella prosperità degli Stati Uniti. "L'Ucraina sarà sempre in difficoltà con le risorse a sua disposizione. E come ha giustamente affermato il segretario generale della Nato (Jens Stoltenberg), ciò che viene fornito all'Ucraina non è carità. È un investimento per proteggere la Nato, così come per proteggere la prosperità del popolo Usa", ha detto Kuleba. Il ministro ha affermato che se la Russia vincesse in Ucraina, "altri leader nel mondo sarebbero tentati di seguirne le orme". Ciò porterebbe ad una maggiore instabilità e tensione in tutto il mondo secondo il capo della diplomazia ucraina. Kuleba ha anche avvertito che se la Russia avesse successo in Ucraina, potrebbe decidere di attaccare dei Paesi membri della Nato. "Coloro che, nei loro calcoli di politica estera, credono che (il presidente russo Vladimir) Putin non oserà attaccare un Paese della Nato qualora capisca di poter avere successo in Ucraina, commettono un grave errore e dovrebbero cambiare lavoro", ha detto Kuleba. Il ministro degli Esteri ha osservato che se l'Occidente smetterà di aiutare l'Ucraina, "il prezzo sarà molto più alto". "Quindi qualunque sia il prezzo oggi, il prezzo di tutto ciò che accadrà se l'Ucraina non riceverà aiuto oggi sarà molto, molto più alto. Ed è per questo che crediamo nel Piano A, stiamo lavorando al Piano A e faremo di tutto per realizzarlo", ha osservato Kuleba. (Was)