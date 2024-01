Imprese: SpaceX accusata di aver licenziato illegalmente 8 dipendenti negli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia del lavoro degli Stati Uniti ha accusato la società SpaceX di Elon Musk di aver licenziato otto dipendenti che avevano contestato le dichiarazioni pubbliche dell’amministratore delegato. La denuncia riguarda in particolare proprio messaggi pubblicati su X (Twitter) da Musk, che i dipendenti dell’azienda avevano contestato in una lettera aperta alla dirigenza, definendole “una distrazione e un imbarazzo”. Secondo i dipendenti, successivamente licenziati, le esternazioni dell’amministratore delegato non erano coerenti con le politiche aziendali sulla diversità e sulla cattiva condotta sul posto di lavoro. Una tra gli otto dipendenti ha accusato SpeceX di alimentare una “cultura tossica” dove sarebbero tollerati i maltrattamenti nei confronti dei lavoratori.(Was)